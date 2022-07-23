Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области обвинили США в обстреле моста

Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов обвинил США в обстрелах моста из HIMARS

Фото: Carlos Barria / Reuters

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами региона из реактивной системы залпового огня США HIMARS стоят американские специалисты, сообщает РИА Новости.

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — обвинил представитель Херсонщины.

По словам Стремоусова, мост восстановят в любом случае. Сейчас этим вопросом занимаются военные и гражданские инженеры. При необходимости в течение нескольких часов через Днепр развернут понтонные переправы.

21 июля в Херсоне сообщили об обстреле моста ракетами HIMARS. По словам Стремоусова, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 12 ракет, они разорвались и упали в Днепр. Попадания и разрушения в результате удара отсутствуют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп подтвердил гибель двух воевавших на стороне ВСУ американцев
Госдума призвала критикующих Россию зарубежных лекторов отдать полученные деньги
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
Сомнолог рассказал о влиянии кошмаров на качество сна
Украину обвинили в растрате дефицитных боеприпасов на уничтожение посевов
Опубликована история разных производств московского завода
Советник запорожской администрации оценил свое попадание в санкционный список
Иммунолог предупредил о приближении новой волны COVID-19
Центробанк снизил ключевую ставку до восьми процентов
В Херсонской области обвинили США в обстреле моста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.