В Херсонской области обвинили США в обстреле моста

Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов обвинил США в обстрелах моста из HIMARS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами региона из реактивной системы залпового огня США HIMARS стоят американские специалисты, сообщает РИА Новости.

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — обвинил представитель Херсонщины.

По словам Стремоусова, мост восстановят в любом случае. Сейчас этим вопросом занимаются военные и гражданские инженеры. При необходимости в течение нескольких часов через Днепр развернут понтонные переправы.

21 июля в Херсоне сообщили об обстреле моста ракетами HIMARS. По словам Стремоусова, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 12 ракет, они разорвались и упали в Днепр. Попадания и разрушения в результате удара отсутствуют.