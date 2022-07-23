Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иммунолог предупредил о приближении новой волны COVID-19

Иммунолог Жемчугов предупредил о приближении новой волны COVID-19 в России

Фото: Unsplash

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сейчас в России можно говорить о приближении новой волны COVID-19. Эксперт назвал ее «хвостом» эпидемии, пишет РИА Новости.

«Можно сказать, что [идет] новая волна, но она неопасная. Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — предупредил Жемчугов.

Ранее иммунолог прокомментировал появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75, более известного как «кентавр». Он назвал эту инфекцию «хвостом пандемии» и «окончанием эпидемии коронавируса». «Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — подчеркнул медик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп подтвердил гибель двух воевавших на стороне ВСУ американцев
Советник запорожской администрации оценил свое попадание в санкционный список
Иммунолог предупредил о приближении новой волны COVID-19
Центробанк снизил ключевую ставку до восьми процентов
В Донецке восстановят стадион «Донбасс-Арена»
В Херсонской области обвинили США в обстреле моста
В Крыму заявили о преодолении последней блокады Украины
Самой молодой студентке МГУ исполнилось десять лет
В Совфеде спрогнозировали курс рубля до конца года
Байден оценил последствия установления потолка цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.