Иммунолог предупредил о приближении новой волны COVID-19

Иммунолог Жемчугов предупредил о приближении новой волны COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сейчас в России можно говорить о приближении новой волны COVID-19. Эксперт назвал ее «хвостом» эпидемии, пишет РИА Новости.

«Можно сказать, что [идет] новая волна, но она неопасная. Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — предупредил Жемчугов.

Ранее иммунолог прокомментировал появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75, более известного как «кентавр». Он назвал эту инфекцию «хвостом пандемии» и «окончанием эпидемии коронавируса». «Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — подчеркнул медик.