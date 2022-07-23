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В Запорожской области замедлили работу Google

Работу поисковой системы Google замедлили в Запорожской области

Фото: Shutterstock

В Запорожской области замедлили работу поисковой системы Google по решению властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации области Владимира Рогова.

«Работа поисковой системы Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также "расчеловечивания" жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — заявил Рогов.

Он отметил, что ранее на территории области уже были заблокированы видеохостинг YouTube, Twitter и запрещенные в РФ социальные сети Facebook и Instagram (соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена). Причинами блокировки стали дезинформация, травля людей по политическим мотивам и отсутствие равных условий для выражения позиции.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике откажутся от Google. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что что западные интернет-платформы ведут информационную войну, распространяя фейки и дезинформацию.

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Никита Савин
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