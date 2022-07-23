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Названа ключевая проблема экономики Великобритании

Кандидат на пост премьера Сунак назвал инфляцию проблемой номер один для Великобритании

Фото: Unsplash

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак высказался об экономических проблемах страны. Об этом он заявил в интервью газете Times.

Сунак назвал инфляцию ключевой проблемой британской экономики.

«Это проблема номер один, с которой мы столкнулись. Каждый прогноз по инфляции за прошедший год был неверным. Инфляция была постоянно выше, чем люди думали, и продолжалась дольше. Мы абсолютно точно не можем и не должны спокойно к этому относиться», — подчеркнул он.

Политик уверен, что планы его конкурента, действующей главы министерства иностранных дел страны Лиз Трасс в сфере экономики приведут к тяжелым последствиям для миллионов семей.

«Устойчивая валюта — самая консервативная из всех консервативных ценностей. Если мы не будем это поддерживать, то я не знаю, в чем тогда смысл Консервативной партии», — отметил Сунак.

Экс-министр анонсировал, что на следующей неделе раскроет собственные планы борьбы с нелегальной миграцией.

20 июля сообщалось, что два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии. Риши Сунак укрепил свое лидерство, набрав 137 голосов, в свою очередь Лиз Трасс заручилась поддержкой 113 депутатов.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Он принял это решение после секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон обещал, что не станет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

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Марина Совина
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