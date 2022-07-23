В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Града»

ВСУ выпустили 10 реактивных снарядов по Киевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как заявили в представительстве, обстрел был зафиксирован в 15:50 по московскому времени. Он стал уже четвертым за субботу, 23 июля.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили десять снарядов по населенному пункту Доломитное в Донецкой народной республике. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел велся снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.