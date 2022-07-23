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В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Града»

ВСУ выпустили 10 реактивных снарядов по Киевскому району Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как заявили в представительстве, обстрел был зафиксирован в 15:50 по московскому времени. Он стал уже четвертым за субботу, 23 июля.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили десять снарядов по населенному пункту Доломитное в Донецкой народной республике. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел велся снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

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Никита Савин
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