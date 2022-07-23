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В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами «натовского» калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять снарядов калибром 155 мм по Доломитному

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел со стороны украинских войск зафиксирован в 6:05 по направлению населенных пунктов Николаевка-2 и Доломитное. Было выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров, уточняется в сообщении.

Артиллерия вышеуказанного калибра применяется странами Североатлантического альянса.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Американский лидер санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона.

20 июля шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам Остина, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя». Также в новый пакет помощи от США вошли боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

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Варвара Кошечкина
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