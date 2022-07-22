Байден объявил о выделении Украине 175 миллионов долларов военной помощи

Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине на 175 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер уполномочил руководить распределением средств госсекретаря Энтони Блинкена. Байден санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам Остина, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя». Также в новый пакет помощи от США вошли боеприпасы для РСЗО и артиллерии.