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Отбившую пятилетнюю внучку от медведя женщину наградили в Приморье

В Приморье наградили женщину. которая отбила пятилетнюю внучку от медведя

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

В Приморье местную жительницу наградили после того, как она спасла от медведя свою пятилетнюю внучку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное законодательное собрание.

Инцидент произошел в июне в селе Яковлевка. Россиянка Елена Косач находилась на придомовом участке вместе со своей дочерью и двумя внучками. На территорию пробрался медведь, который напал на одну из девочек. При этом бабушке удалось отбить внучку от хищника при помощи садовой лейки и прогнать животное обратно в лес.

Позже родственники Косач рассказали о ее поступке. В итоге власти региона решили наградить женщину за ее смелость. В ходе торжественной церемонии жительнице вручили нагрудный знак отличия «Приморье. За заслуги». Также она получила новый мобильный телефон — прежний пострадал во время схватки с медведем.

Ранее в июле сообщалось, что медведь вышел к туристам, которые отдыхали на озере Байкал в Бурятии. Трое туристов ночевали в палатках неподалеку от села Заречье. Медведь вышел из леса и попытался найти что-то съедобное в их автомобиле.

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Варвара Кошечкина
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