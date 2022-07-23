Найдены документы СБУ о митингах крымских татар

РИА Новости: СБУ вынуждала крымских татар отказаться от митинга в Херсонской области

Службу безопасности Украины (СБУ) заподозрили в давлении на крымских татар. Согласно документу, который оказался в распоряжении РИА Новости, СБУ пыталась заставить их отказаться от митинга против полицейского произвола в Херсонской области.

Как отмечается, проживающие в Херсонской области крымские татары Эльдар Зиадинов и его отец Шавкат Зиадинов вышли на улицу с мирным митингом, который был организован против полицейского произвола. Местные жители хотели выразить свое отношение к полицейским, которые работают в регионе. Кроме того, сына Зиадинова незадолго до этого хотели привлечь к ответственности за действия, которые тот не совершал. При этом также известно, что после разговора с членом СБУ крымские татары отказались от проведения мирной акции.

Позднее выяснилось, что разговор с членом СБУ провели под предлогом того, что митинг якобы может склонить крымских татар к действиям, которые будут направлены на «насильственную смену или свержение строя либо на захват власти». К семье Зиадиновых отдельно был подослан агент СБУ, обозначенный как «М.О.Р». Он расспросил их про митинг и уже после этого узнал, что те решили вместо мирной акции обратиться к адвокатам для решения проблемы.

В заключение сказано, что составитель рапорта майор СБУ Андрей Батрак сделал вывод. В данных он отметил, что «профилактическое мероприятие достигло своей цели».

В конце апреля глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил об их готовности участвовать в спецоперации на территории Украины. По его словам, крымские татары уже воюют на Украине в составе российской армии и дальше «готовы ехать в качестве добровольцев».