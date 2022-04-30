Представитель крымских татар заявил об их готовности участвовать в спецоперации

Умеров заявил о готовности крымских татар ехать добровольцами на Украину

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил об их готовности участвовать в спецоперации на территории Украины, пишет РИА Новости.

«Крымские татары полностью поддерживают курс президента России и готовы защищать суверенитет нашей страны вместе со всем многонациональным народом», — заявил представитель общественной организации.

По словам Умерова, крымские татары воюют на Украине в составе российской армии и «готовы туда ехать в качестве добровольцев».

30 апреля в Симферополе проходит съезд крымских татар, в котором участвуют более 300 человек, в их числе чиновники, депутаты и общественные деятели.