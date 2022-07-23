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Убийцу Абэ заключили под стражу по решению суда

Kyodo сообщило о заключении убийцы экс-премьера Японии Абэ под стражу по решению суда

Фото: Peerapon Boonyakiat/ Globallookpress.com

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заключен под стражу по решению окружного суда Нары. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что разбирательство по делу продлится до конца ноября. Судебный орган установит, способен ли обвиняемый нести ответственность за совершенное преступление и в какой степени.

41-летнему Ямагами была назначена психиатрическая экспертиза. Также полиция планирует изучить пистолеты, которые убийцы экс-премьера Японии изготовил самостоятельно.

Всего в доме мужчины найдено семь таких пистолетов. Ему также может быть предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.

За жизнь политика, который скончался после покушения, боролись 40 докторов. Для его спасения было перелито около 13 литров крови, но предотвратить остановку сердца не удалось.

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Марина Совина
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