Хирург Абэ рассказал об усилиях 40 врачей после покушения на экс-премьера

Оперировавший экс-премьера Японии хирург заявил, что Абэ было перелито 13 литров крови

За жизнь экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который скончался после покушения, боролись 40 докторов. Для его спасения было перелито около 13 литров крови, но предотвратить остановку сердца не удалось. Об усилиях врачей рассказал хирург Хидетака Фукусима, оперировавший Абэ, сообщает NHK.

«Огнестрельное ранение и остановка сердечно-легочной системы — довольно серьезное ранение. Я организовал процедуру реанимации и переливания крови и смог привлечь к операции максимально возможное количество медперсонала», — заявил врач.

Он рассказал, что несмотря на успешную операцию в области грудной клетки и переливание крови, объемов которой равно объему крови трех взрослых мужчин, врачам не удалось восстановить работу сердца.

О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах.