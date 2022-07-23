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Американский разведчик заявил о победе России над Западом

Разведчик США Риттер заявил о политической, экономической и военной победах РФ над Западом

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

России удалось одержать политическую, экономическую и военную победы над Западом. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью, опубликованном на Youtube-канале Judging Freedom.

Военный подчеркнул, что Москва побеждает на всех фронтах. «На военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», — уточнил он.

Риттер заключил, что ничто не сможет остановить дальнейшее продвижение России по всем трем направлениям. Он напомнил о недавних отставках премьер-министров Великобритании и Италии Бориса Джонсона и Марио Драги. Разведчик также заявил о неэффективности поставок оружия США Украине.

Ранее американское издание Foreign Policy назвало ошибку США в попытке сделать Россию «мировым отщепенцем». Как отмечают авторы статьи, этот план провалился после визита российского президента Владимира Путина в Иран на заседание «астанинской тройки».

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Виктория Кондратьева
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