Названа ошибка США в попытке сделать Россию «мировым отщепенцем»

FP: попытка США сделать Россию «мировым отщепенцем» провалилась после визита Путина в Иран

Американское издание Foreign Policy назвало ошибку США в попытке сделать Россию «мировым отщепенцем». Как отмечают авторы статьи, этот план провалился после визита российского президента Владимира Путина в Иран на заседание «астанинской тройки».

Отмечается, что глава государства остается умелым игроком на Ближнем Востоке, у него есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в этом регионе. В то же время намерения Соединенных Штатов отодвинуть ближневосточные государства на второй план вызывают у ведущих государств региона вопросы.

Результаты визита президента США Джо Байдена, по мнению авторов материала, указывают на то, что Ближний Восток, а особенно страны Персидского залива, не намерены отказываться от ставок, сделанных на Россию и Китай.

Среди общих интересов Москвы с партнерами Вашингтона названы многие, начиная от высоких цен на энергоресурсы и заканчивая формированием многополярного мира.

«С точки зрения саудовцев, египтян, эмиратцев, турок, израильтян и прочих, Россия является там вполне легитимным игроком. И никакие блиц-визиты американских президентов в ближайшей перспективе эту точку зрения не изменят», — резюмирует Foreign Policy.

Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд предрек Западу неприятности из-за поездки президента России Владимира Путина в Иран. По мнению аналитика, встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу. Он назвал это «пугающей перспективой».