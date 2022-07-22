Западу предрекли неприятности после поездки Путина в Тегеран

Daily Mail: поездка Путина в Тегеран грозит Западу неприятностями и новым мировым альянсом

Директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд предрек Западу неприятности из-за поездки президента России Владимира Путина в Иран. Об этом он написал в своей статье для Daily Mail.

Автор считает, заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало «предупреждением» для лидеров западных государств.

Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана Марк Алмонд директор Института исследований кризисных ситуаций

По мнению аналитика, встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу. Он назвал это «пугающей перспективой».

Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре Марк Алмонд директор Института исследований кризисных ситуаций

Алмонд добавил, что возникающая угроза может стать для западных государств более опасной, чем бывший советский блок.

Встречи с Эрдоганом и Раиси

19 июля в Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки» началась встреча Путина и его турецкого коллеги Раджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудили ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности.

В начале встречи российский лидер поблагодарил Эрдогана за усилия по решению вопроса вывоза украинского зерна.

Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то, что есть, — уже хорошо Владимир Путин президент России

Ранее российский лидер встретился с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили на встрече вопросы двухстороннего стратегического сотрудничества и межгосударственного взаимодействия для укрепления международной безопасности. Президент России подчеркнул, что их совместные усилия вносят большой вклад в урегулирование сирийского конфликта.

В беседе с президентом Ирана Раиси подробно обсуждали конкретные аспекты двухстороннего взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте Владимир Путин президент России

Переговоры в иранской столице стали первой личной встречей глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса

Трехсторонний саммит

Трехсторонние переговоры Путина с лидерами Турции и Ирана состоялись с целью урегулирования конфликта в Сирии. Саммит прошел в международном конгресс-центре в Тегеране.

По итогам встречи стороны пришли к выводу, что кризис может быть решен только силами дипломатии и самими сирийцами при содействии ООН, но не военными методами.

Иран, Россия и Турция отвергли попытки создать в стране новые реалии на местах под предлогом борьбы с терроризмом, в том числе незаконные инициативы по самоуправлению. Они также выразили готовность противостоять сепаратистским намерениям.

Лидеры «астанинской тройки» осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе оккупацию Голанских высот и обстрелы гражданской инфраструктуры, они признали их нарушающими международное гуманитарное право, независимость и целостность страны.

Реакция США

В США увидели «изоляцию» России в поездке Путина на саммит в Тегеран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи Джон Кирби официальный представитель Пентагона

По словам Кирби, санкции против Москвы усложнили ситуацию с поставками микроэлектроники и создали сложности для российского военно-индустриального комплекса. Кроме того, по мнению чиновника, визит Путина в Иран демонстрирует отсутствие намерений вести переговоры с Украиной.

В Кремле с позицией представителя Пентагона не согласились. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Не согласны с мнением Кирби. Это в корне неверная оценка», — сказал он.