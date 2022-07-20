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В Кремле отреагировали на заявление США о растущей изоляции России

Песков заявил, что в Кремле не согласны с заявлением США о растущей изоляции России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Кремле не согласны с заявлением США о том, что Россия все сильнее изолируется от мира. Об этом, реагируя на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

19 июля Кирби сообщил, что Вашингтон увидел изоляцию России в поездке президента Владимира Путина на саммит лидерами Ирана и Турции Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеран. Кирби также указал на отсутствие у Москвы намерений вести переговоры с Киевом из-за визита российского президента в Иран.

«Не согласны [с мнением Кирби]. Это в корне неверная оценка», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории. Он счел, что теперь высокую динамику роста могут показать только по-настоящему суверенные государства.

До этого глава государства указывал на завершение эпохи однополярного миропорядка. По его мнению, так случилось, несмотря на все попытки любыми средствами сохранить или законсервировать однополярное устройство.

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Анастасия Шейкина
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