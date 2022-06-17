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Путин заявил о завершении эпохи однополярного миропорядка

Президент России Путин заявил о завершении эпохи однополярного миропорядка

Фото: Globallookpress.com

Президент России Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о завершении эпохи однополярного миропорядка. Трансляцию ведет канал «Россия 24».

По словам главы государства, это произошло несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами.

«Мир, основанный на таких догмах, определенно, неустойчив», — подчеркнул Путин.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что результаты спецоперации России на Украине вынудят страны коллективного Запада к отказу от продвижения идеи однополярного мира.

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Игорь Дмитров
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