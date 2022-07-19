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В США увидели «изоляцию» России в поездке Путина на саммит в Тегеран

Белый дом увидел «изоляцию» России в поездке Путина на саммит с Ираном и Турцией в Тегеран

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/ Globallookpress.com

В США увидели «изоляцию» России в поездке президента Владимир Путина на саммит с лидерами Ирана и Турции Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеран. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — выразил мнение представитель американской администрации.

По словам Кирби, санкции против Москвы усложнили ситуацию с поставками микроэлектроники и создали сложности для российского военно-индустриального комплекса. Кроме того, по мнению чиновника, визит Путина в Иран демонстрирует отсутствие намерений вести переговоры с Украиной.

19 июля в Тегеране состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. По их завершении главы государств приняли совместное заявление.

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Марина Совина
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