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Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по итогам саммита в Тегеране

Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по итогам саммита

Фото: Iranian Presidency/ Globallookpress.com

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС.

Основным вопросом в обсуждениях стало урегулирование в Сирии. Стороны пришли к выводу, что кризис может быть решен только силами дипломатии и самими сирийцами при содействии ООН, но не военными методами.

Иран, Россия и Турция отвергли попытки создать в стране новые реалии на местах под предлогом борьбы с терроризмом, в том числе незаконные инициативы по самоуправлению. Они также выразили готовность противостоять сепаратистским намерениям.

Лидеры «астанинской тройки» осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе оккупацию Голанских высот и обстрелы гражданской инфраструктуры, они признали их нарушающими международное гуманитарное право, независимость и целостность страны.

Кроме того, Путин, Эрдоган и Раиси приняли решение расширить трехсторонний формат взаимодействия за пределы сирийской тематики в целях содействия политическому и экономическому сотрудничеству.

19 июля в Тегеране начались трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Это первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.

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Марина Совина
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