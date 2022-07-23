В Брюсселе «продуктовую сделку» назвали уроком для США и ЕС

Профессор Фурфари назвал «продуктовую сделку» уроком для США и Евросоюза

Профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари заявил, что подписание в Стамбуле «продуктовой сделки» стало уроком для Евросоюза и США. Об этом пишет РИА Новости.

«Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы — вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам — не принесли заметного результата», — подчеркнул профессор.

По словам Фурфари, Турция и ООН смогли работать гораздо эффективнее, чтобы достичь соглашения. Подписанный в Стамбуле документ ослабит напряженность на мировых рынках, а также позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке, заключил он.

Днем ранее представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Данная сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю — в том числе через одесский порт.