В США заявили о возможном внутреннем расколе

Daily Mail сообщил, что в США нарастает внутренний гражданский раскол

Согласно общественно-политическому исследованию, проведенному американскими учеными из Калифорнийского университета, более половины граждан США ожидают гражданской войны в ближайшие годы. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, каждый пятый американец готов использовать оружие для достижения политических целей. Две трети респондентов говорят о серьезной угрозе американской демократии.

Вместе с тем свыше 40 процентов жителей страны считают, что наличие сильного лидера в США будет более важной целью, чем демократия.

Ранее стало известно, что Белый дом внес Россию в список стран, где есть повышенный риск неправомерного задержания американцев, и рекомендовал гражданам США воздержаться от поездок в РФ. Уточняется, что индикатор D, касающийся риска неправомерного задержания иностранным правительством, добавят к существующему показателю К, который связан с наличием риска похищения людей негосударственными субъектами.