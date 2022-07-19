США внесли Россию в список стран с риском неправомерного задержания американцев

Белый дом добавил РФ в список стран, где есть риск неправомерного задержания американцев

Белый дом внес Россию в список стран, где есть повышенный риск неправомерного задержания американцев и рекомендовал гражданам США воздержаться от поездок в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Администрация введет новый индикатор риска в рекомендациях государственного департамента по поездкам, который подчеркнет повышенный риск неправомерного задержания, с которым американцы сталкиваются в определенных странах», — рассказал источник агентства. По его словам, индикатор риска D, помимо России, присвоят также Китаю, Ирану, КНДР, Мьянме и Венесуэле.

В Белом доме уточнили, что индикатор D, касающийся риска неправомерного задержания иностранным правительством, добавят к существующему показателю К, связанному с наличием риска похищения людей негосударственными субъектами.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты. По его мнению, визы не выдают без объяснений.