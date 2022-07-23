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Агентство «Сохнут» запустило тайный план по переезду московского офиса в Израиль

Jerusalem Post: «Сохнут» запустило тайный план по переезду московского офиса в Израиль

Фото: Unsplash

Еврейское агентство «Сохнут» запустило тайный план по переезду своего московского офиса в Израиль. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Организация пошла на такой шаг после того, как стало известно о просьбе Минюста ликвидировать агентство в России. Уточняется, что в российских отделениях «Сохнут» работают несколько эмиссаров из Израиля и около сотни местных работников.

«Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации. Сотрудники, образно говоря, собирают вещи и оценивают свои задачи и деятельность», — говорится в материале.

Издание отмечает, что с закрытием московского офиса в ближайшие годы усложнится процедура репатриации в Израиль.

21 июля Басманный суд Москвы сообщил о просьбе Минюста ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля.

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. Также оно работает с местными еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.

В Российской Федерации есть представительство агентства АНО «Сохнут»: у нее есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

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Марина Совина
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