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В Совфеде отреагировали на отказ США передать ракеты для РСЗО Украине

Сенатор Ковитиди заявила, что отказ США поставить ракеты для РСЗО Украине отрезвит Киев

Фото: Shutterstock

Отказ Соединенных Штатов передать Киеву ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальностью в 300 километров должен «отрезвить горячие головы на Украине». Так на него отреагировала сенатор Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

По-видимому, США больше не хочется изображать «супер-героев», которые бесстрашно играют в «русскую рулетку», добавила член Совета Федерации.

Европейские союзники Соединенных Штатов очень обеспокоены происходящим в центре Европы и открыто говорят о том, что, вооружая Киев, США подводят минное устройство под своих же союзников, заключила Ковитиди.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна отказывается поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS (Army Tactical Missile System) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, позиция американского лидера Джо Байдена заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых США двигались бы в направлении третьей мировой войны.

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Сергей Истомин
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