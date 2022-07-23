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Российский спецназ нашел замаскированные позиции ВСУ

Силы спецназначения Вооруженных сил России обнаружили замаскированные позиции ВСУ

Силы спецназначения Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил России нашли замаскированные позиции ВСУ. Об этом сообщает газета «Известия», публикуя кадры Министерства обороны РФ.

Позиции Вооруженных сил Украины были обнаружены в ходе разведывательно-поисковых действий, отмечает командир группы спецназа. Все «координаты данного квадрата» переданы российским артиллеристам. По результатам работы группы специального назначения по позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар.

В настоящее время на Украине проходит специальная военная операция (СВО), которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Среди целей — демилитаризация и денацификация Украины. Решение о проведении СВО было принято главой государства после признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России.

Незадолго до признания республик Донбасса главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей. Это случилось на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ, а также, как заявляли сами лидеры республик, планах Киева начать наступление.

Варвара Кошечкина
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