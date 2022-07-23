В США заявили об ожиданиях дополнительных денег для Украины

Белый дом ожидает, что Конгресс выделит Киеву еще денег после исчерпания $40 млрд

Белый дом ожидает, что Конгресс США выделит Киеву еще денег в качестве дополнительной помощи после исчерпания рекордных 40 миллиардов долларов. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

По его словам, значительная часть утвержденного ранее 40-миллиардного пакета для Украины еще не истрачена, Вашингтон работает над отправкой вооружений теми темпами, чтобы украинские военные могли их освоить и выставить на поле боя с подготовленным личным составом.

«А после этого, я уверен, в конгрессе будет двухпартийная поддержка высвобождению этих (дополнительных) ресурсов, если в них возникнет необходимость», — подчеркнул Салливан.

Советник президента добавил, что несмотря на ослабление внимания к теме Украины со стороны общественности и СМИ, администрация США сохраняет готовность «делать все, что нужно, сколько это нужно».

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и будут ее увеличивать. Как уточнили в военном ведомстве, планируется поставить очередной пакет оружия и боеприпасов на сумму 270 миллионов долларов.

