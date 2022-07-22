Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о планах увеличить поставки вооружений на Украину

Пентагон заявил, что США довели военную помощь Украине до 8,2 миллиарда долларов

Фото: Globallookpress.com

США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и будут ее увеличивать, заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет The Washington Post.

Как уточнили в военном ведомстве, Украине планируют поставить очередной пакет оружия и боеприпасов на сумму 270 миллионов долларов. «США довели военную помощь Украине до 8,2 миллиарда долларов в сфере безопасности с начала администрации американского президента Джо Байдена, и мы не намерены на этом останавливаться», — уточнили в Пентагоне.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение нового пакета военной помощи Киеву. В него войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для артиллерии, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
США захотели сохранить мировое лидерство после окончания конфликта на Украине
Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России
В России заявили о признаке окончания пандемии COVID-19
Чечня приобрела сделанные по пожеланиям военных бронемашины «Ахмат»
Футболист сборной Украины перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
В Великобритании приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon
В Белом доме отказались отвечать на вопрос о готовности защищать Тайвань
В Турции оценили сроки действия соглашения о вывозе зерна
В Венгрии раскритиковали предложение Еврокомиссии снизить потребление газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.