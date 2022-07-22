США заявили о планах увеличить поставки вооружений на Украину

Пентагон заявил, что США довели военную помощь Украине до 8,2 миллиарда долларов

США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов и будут ее увеличивать, заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет The Washington Post.

Как уточнили в военном ведомстве, Украине планируют поставить очередной пакет оружия и боеприпасов на сумму 270 миллионов долларов. «США довели военную помощь Украине до 8,2 миллиарда долларов в сфере безопасности с начала администрации американского президента Джо Байдена, и мы не намерены на этом останавливаться», — уточнили в Пентагоне.

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение нового пакета военной помощи Киеву. В него войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для артиллерии, добавил он.