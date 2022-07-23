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В Белом доме отказались отвечать на вопрос о готовности защищать Тайвань

Белый дом: США сохраняют стратегическую неопределенность в вопросе защиты Тайваня

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался однозначно ответить на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон защитить Тайвань в случае его военного противостояния с Китаем, сообщает ТАСС.

«Наша политика не изменилась. Мы сохраняем стратегическую неопределенность», — заявил представитель Белого дома.

По его мнению, именно такая позиция американской администрации, а также креативное помогают десятилетиями не допускать нарастания напряжения ситуации вокруг Тайваньского пролива.

Ранее глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур рассказал, что западным странам необходимо победить на Украине, чтобы не позволить Китаю извлечь из происходящего уроки и не допустить захвата Тайваня. Председатель КНР Си Цзиньпин «наблюдает за всем как ястреб», считает он.

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Марина Совина
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