Запад призвал победить на Украине для недопущения захвата Тайваня

Глава MI6 Мур призвал победить на Украине, чтобы не развязывать Китаю руки с Тайванем

Западу необходимо победить на Украине, чтобы не позволить Китаю извлечь из происходящего уроки и не допустить захвата Тайваня. Об этом заявил глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур, его слова приводит NBC News.

«Это одна из причин, почему так важно, чтобы мы со всей жесткостью отнеслись к происходящему на Украине (...) и мы помогаем украинцам победить или, по крайней мере, вести переговоры с позиции силы. (...) Это потому что [председатель КНР] Си Цзиньпин наблюдает за всем как ястреб», — объяснил свою позицию Мур, отметив, что нельзя развязывать Китаю руки.

Глава разведки заявил также, что не считает войну между Китаем и Западом неизбежной, но призвал четко разъяснить Пекину «ужасные» последствия, которые могут возникнуть, если он вторгнется на Тайвань.

22 июля Минобороны Японии сообщило, что Пекин может провести десантную операцию на Тайване. В ведомстве отметили, что Пекин и так значительно превосходит Тайбэй с точки зрения военной подготовки, и «с каждым годом этот разрыв только увеличивается».

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай применит силу для установления контроля над Тайванем. По его словам, это может произойти в течение ближайших 10 лет.