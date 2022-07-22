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Япония заявила о возможной десантной операции Китая на Тайване

Минобороны Японии заявило о возможной десантной операции КНР на Тайване

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Токио допускает, что Пекин может провести десантную операцию на Тайване — уровень этой угрозы «чрезвычайно высок». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Минобороны Японии.

В ведомстве считают, что Пекин и так значительно превосходит Тайбэй с точки зрения военной подготовки, и «с каждым годом этот разрыв только увеличивается». «Невозможно отрицать вероятность проведения Китаем комплексной десантной операции с применением средств радиоэлектронной борьбы и осуществлением кибератак. Поэтому уровень угрозы для Тайваня оценивается как крайне высокий», — говорится в тексте.

Япония традиционно обвиняет Китай в непрозрачных военных испытаниях вблизи Тайваня, указывая на возможность прямого столкновения между сторонами. КНР при этом считает, что власти Японии наряду с властями США пытаются вмешиваться в чужие дела.

Виктория Кондратьева
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