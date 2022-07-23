В Великобритании заявили о попадании Германии в «ловушку Путина»

The Spectator: Германия попала в «ловушку Путина» из-за поставок газа

Германия попала в «ловушку» президента России Владимира Путина из-за поставок газа. Об этом заявила автор британского журнала The Spectator Катя Хойр.

«Российский план столь же предсказуем, сколь и эффективен: поддерживать поставки газа в Германию на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность», — написала журналистка. Как отмечает Хойр, Берлин отвык оценивать риски, потому что Москва слишком долго и добросовестно поставляла газ в страну. Поэтому на данный момент у немецких властей нет ни средств, ни понимания того, как избавиться от «газовой зависимости».

По мнению Хойр, все указывает на то, что «Кремль добьется успеха в этой тактике», так как настроения в немецком обществе уже падают. Согласно результатам недавнего опроса, большинство жителей Германии считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России, добавила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, заявления Москвы о сокращении поставок газа в Европу по техническим причинам неубедительны.