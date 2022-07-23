Украину обвинили в растрате дефицитных боеприпасов на уничтожение посевов

В Запорожье сообщили, что Украина тратит дефицитные боеприпасы на уничтожение посевов

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил Украину в том, что она ведет целенаправленное уничтожение посевов в регионе и тратит на их обстрелы дефицитные боеприпасы. Его слова приводит ТАСС.

«Они стреляют и зажигательными смесями и с вертолетов и просто поджигают физически, то есть масса действий, которые осуществляются именно в этом направлении, нет сомнений, что это приказ сверху», — сообщил чиновник.

Рогов добавил, что поля с урожаем в Запорожской области горят сильно, это постоянный процесс. Он также указало, что протяженность линии соприкосновения остается неизменной и составляет порядка 130-140 километров.

21 июля фермеры сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар реактивными системами залпового огня по пшеничным полям в Пологовском районе Запорожской области, сельскохозяйственные площади загорелись.

