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Поля с пшеницей загорелись в Запорожье после ударов РСЗО

Фермеры Запорожья заявили о поджоге полей с пшеницей ударами РСЗО с украинской стороны

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Вооруженные силы Украины нанесли удар реактивными системами залпового огня по пшеничным полям в Пологовском районе Запорожской области, сельскохозяйственные площади загорелись. Об этом РИА Новости сообщили местные фермеры.

«Обстреливают ракетами практически ежедневно. Пшеница на полях уже готова к сбору, но мы не можем провести уборочную из-за постоянных прилетов. Сложно посчитать, сколько гектаров уже уничтожено. Мы надеемся, что в итоге будет уничтожен не весь урожай и удастся хоть что-то собрать», — заявил один из местных аграриев. Более того, он отметил, что сейчас фермеры опасаются выезжать в поля из-за угрозы удара со стороны Украины.

На этом фоне Украина надеется на подписание соглашения с Россией по вывозу зерна. Вывозить украинское зерно намереваются через порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск».

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Василий Мека
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