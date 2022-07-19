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На Украине прокомментировали переговоры по экспорту зерна

Глава МИД Украины Кулеба заявил об очень продвинутой стадии переговоров по экспорту зерна
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада» высказался о переговорном процессе, посвященному экспорту зерна из страны. Киев надеется на подписание соглашения по этому вопросу, приводит слова министра ТАСС.

Кулеба прокомментировал переговоры по экспорту зерна и заявил, что они находятся «на очень продвинутой стадии». Он выразил надежду, что Россия проявит ответственность и подпишет обязательства, предусмотренные проектом договоренности.

Министр назвал переговоры по зерну «очень сложными», добавив, что они могут прекратиться в любой момент.

«Переговоры очень сложные, ведутся на серьезной вертикали — от генерального секретаря ООН до технических экспертов, которые сидят и отрабатывают детали. И есть конкретное поручение президента [Украины Владимира Зеленского]: все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря. И все это очень сложно. В дипломатии есть такое правило — "ничего не согласовано, пока все не согласовано". Все может сорваться в любой момент», — подчеркнул Кулеба.

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Марина Совина
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