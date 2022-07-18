Президенты Путин и Эрдоган обсудят вывоз украинского зерна на встрече в Тегеране

Во время своих визитов в Тегеран 19 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган собираются обсудить проблему вывоза украинского зерна из страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника лидера РФ Юрия Ушакова.

«Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами [России и Турции] — это сто процентов», — подчеркнул он. Ушаков добавил, что работа на этом направлении «ведется весьма активно».

Россия, Украина, Турция и ООН уже устраивали встречу делегаций, она прошла 13 июля в Стамбуле на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия.

Одна из возможностей для вывоза зерна — через Болгарию и Румынию, но в ЕС ее считают недостаточной.