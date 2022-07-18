Боррель назвал недостаточным вывоз украинского зерна через Болгарию и Румынию

Боррель заявил, что вывоз с Украины зерна через Болгарию и Румынию недостаточен

Европейский союз (ЕС) надеется на достижение соглашения между Украиной и Россией по вопросу вывоза зерна на этой неделе в Стамбуле. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

Глава евродипломатии назвал недостаточным вывоз украинского зерна через Болгарию и Румынию. «Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», — сказал он.

Боррель указал, что от достижения соглашения зависят жизни десятков тысяч людей. «Речь не идет о дипломатических выигрышах, это вопрос жизни и смерти», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала использовать альтернативные маршруты экспорта украинского зерна. По ее словам, порты Румынии могут стать частью альтернативного маршрута и решить проблему продовольственного кризиса. Она заявила, что черноморский румынский порт Констанца обладает достаточной пропускной способностью для того, чтобы частично обеспечить транзит украинского зерна — его мощности позволят перевозить по два миллиона тонн зерна за месяц.

13 июля в Стамбуле прошла закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН. Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

