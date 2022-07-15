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ФРГ призвала использовать альтернативные маршруты экспорта украинского зерна

Глава МИД Германии Бербок призвала перевозить украинское зерно через порты Румынии
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Порты Румынии могут стать частью альтернативного маршрута для экспорта украинского зерна и решить проблему продовольственного кризиса. К изменению налаженных маршрутов транзита сельхозпродукции призвала глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает агентство DPA.

По ее мнению, черноморский румынский порт Констанца обладает достаточной пропускной способностью для того, чтобы частично обеспечить транзит украинского зерна — его мощности позволят перевозить по два миллиона тонн зерна за месяц.

Бербок также заявила, что Германия убедится в прочности принятых Россией обязательств касательно транзита зерна только тогда, когда «первый корабль благополучно покинет Одессу».

Ранее в Стамбуле прошла закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН. Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

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Виктория Кондратьева
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