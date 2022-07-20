Депутат Рады назвал пути экспорта украинского зерна

Депутат Рады заявил, что экспорт зерна пойдет через порты «Одесса», «Южный», «Черноморск»

Депутат Верховной Рады Рустем Умеров назвал пути экспорта украинского зерна. Его слова приводит телеканал «Общественное», передает РИА Новости.

По словам Умерова, Киев намерен экспортировать зерно через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Он также выразил надежду, что в будущем пути будут расширены, но для этого должны быть соблюдены все рекомендации морских и вооруженных сил. Так, гражданские суда будут проходить по маршрутам, разработанным вместе с военными. «Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут следовать этим рекомендациям, могут заходить к нам», — добавил он.

Как рассказал депутат, за безопасностью будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле. «Они будут лишь проверять, чтобы в этих судах не было вооружения», — пояснил Умеров. При этом, по его мнению, «никаких российских судов в украинских акваториях не должно быть», даже если они подпишут соглашение с ООН.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется на подписание соглашения по вопросу вывоза зерна из страны. Министр также назвал переговоры по зерну «очень сложными», добавив, что они могут прекратиться в любой момент.