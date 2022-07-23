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Лиз Трасс пообещала британцам порвать с европейским прошлым

Трасс пообещала отменить все оставшиеся законы ЕС, если станет премьером Великобритании

Фото: Toby Melville / Reuters

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс пообещала порвать с европейским прошлым, если выиграет выборы, пишет Bloomberg. Она заявила о намерении отменить все оставшиеся 2400 законов ЕС, действующих на территории страны, к концу 2023 года.

По мнению Трасс, законы Евросоюза мешают британскому бизнесу. В частности, на британской территории до сих пор в силе европейский закон о страховании Solvency II, нацеленный на объединение страхового рынка ЕС и усиление защиты прав потребителей. Норму часто критикуют за слишком обременительные требования к стразовым компаниям, ограничивающие их способность долгосрочного инвестирования.

Аналогичное обещание ранее дал и соперник Трасс, экс-глава британского Минфина Риши Сунак. Он заявил, что поручит новому департаменту по Brexit рассмотреть оставшиеся нормы ЕС в британском законодательстве с целью их отмены или пересмотра к январю 2025 года.

Лиз Трасс также намерена повлиять на работу Банка Англии и пересмотреть его полномочия. По ее мнению, некоторые прогнозы британского ЦБ по инфляции были неверными. Трасс заявила, что изучит опыт других центральных банков чтобы убедиться, что Банк Англии уделяет достаточно внимания инфляции и денежной массе.

Ранее Трасс утверждала, что считает себя бунтаркой и желает перемен в политике Британии. По ее словам, она будет «действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью».

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Софья Ермакова
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