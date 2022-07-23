Госдума призвала критикующих Россию зарубежных лекторов отдать полученные деньги

Депутат ГД Чернышов призвал иностранных лекторов, критикующих РФ, отдать полученные деньги

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал иностранных лекторов, критикующих действия Москвы в отношении Украины, отдать обратно полученные в России деньги. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил, что зарубежные специалисты, которые преподавали в качестве приглашенных лекторов, получали более высокие гонорары, чем российские коллеги. Многие из них после начала спецоперации уехали из страны, осудив российскую политик, добавил он.

«Раз наша страна, по их мнению, совершает неправильные действия, то почему они спокойно получали здесь деньги? Призываю их проявить принципиальность и вернуть обратно средства, которые они получили в вузах России», — подчеркнул Чернышов.

1 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что критикующим действия России государственным служащим следует оставить посты. Он предложил обсудить с профильными министерствами возможность кадровых решений в отношении таких госслужащих. По мнению чиновника, бюджетники, осуждающие Россию, имеют проблемы с совестью.

