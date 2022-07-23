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Заммэра российского города вылетела в воду на внедорожнике

Заммэра Вилючинска Елена Бойчук упала в воду на автомобиле и попала на видео

Заместитель мэра Вилючинска в Камчатском крае Елена Бойчук упала в воду на своем внедорожнике Honda CR-V с городского пирса. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Чиновницу спасли прохожие — они вытащили ее на берег из автомобиля, практически полностью погрузившегося в воду. Кроме того, помощь оказали спасатели.

По словам очевидцев происшествия, машина упала бухту Крашенинникова на очень высокой скорости. Глава Вилючинска Сергей Потапов сообщил, что в настоящее время Бойчук в сознании и чувствует себя хорошо.

На данный момент обстоятельства ЧП выясняются. Возможно, заммэра стало плохо за рулем.

Ранее в центре Челябинска водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с моста в реку. Ночью 16 января 22-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, наехал на бетонное ограждение и электроопору, и повредил ее, после чего машина опрокинулась в реку Миасс.

Сергей Истомин
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