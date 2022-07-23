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Немцы призвали Зеленского заключить мирное соглашение с Россией

Читатели Die Welt призвали Зеленского подписать акт о капитуляции перед Россией

Фото: Shutterstock

Читатели издания Die Welt раскритиковали политику украинского президента Владимира Зеленского и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. Об этом они написали в комментариях в Twitter.

Уточняется, что поводом для негативной реакции читателей послужили просьбы главы украинского государства о поставках стране средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Зеленский опять умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия», — подчеркнул Maik Goering.

«Новый Гитлер может требовать все, что захочет. Он давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и самое главное — новая власть», — добавил DirkMatties4.

20 июля супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в своей речи перед Конгрессом США попросила передать Украине системы противовоздушной обороны. Она также отметила, что является первой женой лидера иностранного государства, которую пригласили выступить в американском парламенте.

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Сергей Истомин
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