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Жена Зеленского попросила ПВО у США

Жена Зеленского в речи перед Конгрессом США попросила передать Украине системы ПВО

Фото: Jaap Arriens / Getty Images

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в своей речи перед Конгрессом США попросила передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — заявила Зеленская. Более того, она призвала американских законодателей оперативно решить этот вопрос, учитывая скорый уход Конгресса на каникулы.

Жена президента Украины также отметила, что она первая супруга лидера иностранного государства, которую пригласили выступить в американском парламенте. До выступления перед Конгрессом Зеленскую в Белом доме принимали президент США Джо Байден вместе с женой Джилл. У нее также состоялась встреча с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее сам Зеленский просил западные страны поставить Украине ПВО. Еще до начала специальной военной операции он обратился с этой просьбой к Великобритании, а в конце июня адресовал ту же просьбу странам G7.

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