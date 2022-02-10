Украина попросила Британию о поставке системы ПВО

Украина попросила Великобританию о поставке системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом посол республики в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко сообщил в интервью украинскому порталу «Лига.net».

По его словам, Киев обсуждает с Лондоном различные варианты вооружения, которое может быть поставлено украинской стороне. «От ракетного вооружения, которое позволяет перекрывать небо на подходах Украины, на больших высотах, до аналогов тех NLAW — переносных ракетных комплексов, которые могут поражать противника по всей территории Украины», — пояснил Пристайко.

Дипломат отметил, что в настоящий момент запрос Киева обрабатывается Лондоном, и посоветовал следить за аэропортом Борисполь.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что самолет британских Вооруженных сил доставил в республику каски и бронежилеты для бойцов украинских батальонов территориальной обороны. До этого сообщалось, что Лондон передал Киеву сотни переносных противотанковых управляемых ракет NLAW.