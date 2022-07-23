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В ООН высказались о буферной зоне у коридора для вывоза зерна

Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что размер буферной зоны для вывоза зерна не определен

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Размер буферной зоны у морского коридора, по которому через Чёрное море планируется вывозить продовольствие с Украины, пока не определен. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РИА Новости.

«Я не знаю, это еще предстоит определить Совместному координационному комитету, когда он будет основан в ближайшие пару дней», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Минобороны Турции оценили срок действия соглашения о вывозе зерна с Украины через Черное море. Как указал глава ведомства Хулуси Акар, у «продуктовой сделки» нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически при отсутствии возражений сторон.

Представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.

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Варвара Кошечкина
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