В Турции оценили сроки действия соглашения о вывозе зерна

МО Турции: у сделки по зерну нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически

В Минобороны Турции оценили срок действия соглашения о вывозе зерна с Украины через Черное море. Как указал глава ведомства Хулуси Акар в интервью CNN Turk, у «продуктовой сделки» нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически при отсутствии возражений сторон.

По его словам, Анкара не ограничивает действие договоренностей 120 днями и предполагает, что оно сохранится до тех пор, пока продолжается работа в его рамках.

«Если в этом договоре нет расторжения, если нет требования, нет возражений, если нет подтверждения каких-либо изменений, эта работа будет обновляться автоматически, этот договор будет обновляться и будет продолжаться», — сказал Акар.

Представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.

После заключения договора генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что действие соглашения о вывозе зерна из портов Украины составляет 120 дней с возможностью продления.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что кроме документа о вывозе зерна был также подписан меморандум, подключающий ООН к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что данный документ будет действовать три года.

