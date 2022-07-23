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ФБР заподозрило Huawei в краже ядерных секретов

ФБР расследует кражу Huawei секретных данных о ядерном арсенале США

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заподозрило компанию Huawei в краже ядерных секретов страны для Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Американский канал отмечает, что расследование в отношении китайского гиганта якобы началось еще во время президентства Барака Обамы. О его результатах пока не сообщалось публично. Расследование было настолько секретным, что до 2019 года о нем не знали многие высокопоставленные сотрудники Белого дома и других ведомств.

CNN уточнил, что до сих пор неизвестно, получил ли Китай какие-то секретные данные о ядерном арсенале США при помощи вышек Huawei, расположенных рядом с ракетными шахтами. Тем не менее источники телеканала, близкие к расследованию, заявили: «Нет никаких сомнений, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и засекреченные радиоволны, используемые военными, а также нарушать критические коммуникации, предоставляя властям КНР потенциальное окно к ядерному арсеналу США».

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Бывший старший агент ФБР Джон Ленкарт рассказал CNN, что в начале расследования он с коллегами считал, что проблема лежит только в области бизнеса. Однако позже было установлено, что оборудование Huawei «способно распознавать и нарушать связь в диапазоне Министерства обороны США».

Запрет на использование оборудования, произведенного китайскими компаниями Huawei и ZTE, подписал в 2018 году президент США Дональд Трамп. Это было сделано из-за опасений за безопасность страны. Huawei отвергает любые обвинения в шпионаже в свой адрес.

В ноябре 2021 года сообщалось, что компания Huawei нашла способ обойти американские санкции. Тогда компания захотела передать лицензии на свои мобильные телефоны другим производителям.

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Никита Савин
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