Huawei нашел способ обойти американские санкции

Китайская компания Huawei нашла способ обойти санкции США. Она планирует передать лицензии на свои мобильные телефоны другим производителям, чтобы получить доступ к критически важным американским технологиям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Технологический гигант хочет передать лицензию на производство смартфонов китайской государственной компании Postal and Telecommunications Appliance. Также телефоны Huawei начнут продавать под брендом Xnova. Другой источник издания заявил, что часть смартфонов Huawei будет продавать производитель телекоммуникационного оборудования TD Tech.

При этом устройства будут выходить с дизайном Huawei, а прибыль компания станет получать от третьих производителей. Эксперты уверены, что партнерство с другими предприятиями поможет Huawei остаться среди передовых разработчиков смартфонов.

Выручка от смартфонов китайской компании Huawei обвалится как минимум на 30-40 миллиардов долларов в 2021 году, считают аналитики. США ввели санкции против техногиганта в мае 2019 года. После них Huawei оказалась отрезана от ключевых американских технологий, а именно передовых полупроводников, необходимых для ее смартфонов.