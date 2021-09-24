Санкции США обвалили доходы Huawei

Выручка от смартфонов китайской компании Huawei обвалится как минимум на 30-40 миллиардов долларов в 2021 году, предсказал председатель правления компании Эрик Сюй. Снижение выручки вряд ли компенсируется в ближайшие несколько лет, сообщает Reuters.

Сюй заявил, что новые области бизнеса Huawei, связанные с технологией 5G, не могут компенсировать убытки, принесенные сокращением продаж смартфонов после санкций, введенных США в мае 2019 года бывшим президентом США Дональдом Трампом. После них Huawei оказалась отрезана от ключевых американских технологий, а именно передовых полупроводников, необходимых для ее смартфонов.

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

Несмотря на санкции, выручка от смартфонов в 2020 году составила около 50 миллиардов долларов. По данным исследовательской компании Canalys, во втором квартале Huawei впервые за семь лет вылетела из пятерки главных производителей смартфонов Китая, хотя до этого была лидером в мире. В первой половине 2021 года выручка компании составила 49,57 миллиарда долларов, совершив самое крупное падение.

Поскольку компания сильно зависит от импортных чипов, необходимых в производстве смартфонов, Сюй заявил, что Huawei изучает возможности инвестирования в области, которые не имеют ничего общего с поставками полупроводников. Huawei обратила внимание на область искусственного интеллекта и технологии 5G, в которой, по словам Сюй, в ближайшие несколько лет Китай станет мировым лидером. Компания планирует модернизировать инфраструктуру аэропортов и шахт с помощью таких технологий.

В 2019 году Трамп внес Huawei в черный список экспорта из-за подозрений в передаче персональных данных американских пользователей спецслужбам Китая. Бывший президент США ограничил доступ компании к важному американскому оборудованию и программному обеспечению. Администрация президента США Джо Байдена пока что не проявляет особой склонности к снижению давления на Huawei. Министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что при необходимости предпримет дальнейшие шаги против компании. Тем не менее власти США пошли на некоторые уступки и одобрили заявки компании на закупку микросхем на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов.