Пострадавшая от США Huawei задумала реванш

Глава Huawei заявил, что китайский технологический гигант возьмет реванш и вновь вернет себе лидирующие позиции на рынке смартфонов, несмотря на ощутимые последствия американских санкций. Об этом сообщает CNBC.

«Самая большая трудность для нас сейчас — это мобильные телефоны. Huawei может разрабатывать дизайн, но никто не может помочь нам в производстве. Мы застряли», — сказал глава Huawei Гуо Пин в беседе с сотрудниками, расшифровка которая есть у CNBC.

Однако глава Huawei отметил, что фирма не уйдет с рынка смартфонов и задумала в будущем вновь стать лидером на рынке. «Я надеюсь, что тот день, когда Китай сможет производить чипы, скоро наступит. До того дня этот сектор будет существовать, и мы постараемся сохранить и развивать наши технологии, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем производить конкурентоспособные телефоны», — добавил Гуо Пин.

Выручка потребительского подразделения Huawei упала на 47 процента в годовом исчислении в первой половине 2021 года. Ранее компания была главным производителем смартфонов на рынке. Вследствие трудностей в производстве смартфонов Huawei сместила фокус на программное обеспечение и облачные вычисления.

Huawei вышла на первое место среди производителей смартфонов, которые поддерживают 5G. За второй квартал компания выпустила на рынок более 24 миллионов телефонов с 5G.

В июне на Петербуржском международном экономическом форуме дочерняя компания MTC заключила с Huawei соглашение в области искусственного интеллекта. До конца года компании создадут продукты для оценки пешеходного и автомобильного трафика, предотвращения возгораний, распознавания лиц.

При администрации бывшего президента США Дональда Трампа Huawei была названа угрозой национальной безопасности, внесена в черный список экспорта и отрезана от ключевых технологий, а именно передовых полупроводников, необходимых для ее смартфонов. В американском правительстве отметили, что введенные ограничения не позволят китайскому производителю сотрудничать с американскими компаниями через третьих лиц.

После введения санаций Huawei объявила о продаже бренда Honor. Продажу подразделения связывают с постоянной недоступностью технических компонентов, необходимых для производства.

Основатель технологического гиганта Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) обвинил США в желании убить Huawei. Чжэнфэй также уверен, что продажа Honor позволит компании избежать американских санаций.

В феврале компания, попавшая под американские санкции, заявила о необходимости сократить производство. Huawei сообщила своим поставщикам, что вынуждена сократить количество производимых смартфонов более чем на 60 процентов, выпустив около 70-80 миллионов телефонов.